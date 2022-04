Cyclisme : Il remonte la course… à contresens

Après avoir franchi la ligne d’arrivée du Grand Prix de l’Escaut, le Belge Tim Merlier a eu l’étrange idée de rebrousser chemin. Au même moment, un groupe de coureurs arrivait pleine balle…

Le Grand Prix de l’Escaut, disputé ce mercredi entre Terneuzen et Schoten (198,7 km), en Belgique, a été le théâtre d’une drôle de scène dont Tim Merlier a été le protagoniste. Le Belge de l’écurie Alpecin-Fenix n’a rien pu faire pour contester la victoire en solitaire d’Alexander Kristoff.

Après avoir franchi la ligne en neuvième position, à 28 secondes du Norvégien, Merlier aurait dû tranquillement s’éloigner de l’aire d’arrivée. Au lieu de cela, il a fait demi-tour et repris l’itinéraire de course, à contresens, pensant regagner plus rapidement le bus de son équipe.