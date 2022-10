Hemsworth remplacera Cavill dans The Witcher

Liam Hemsworth : Il remplacera Henry Cavill dans «The Witcher»

S’il ne s’est pas expliqué sur la raison de son départ, l’acteur britannique de 39 ans, qui s’était blessé sur le tournage de la saison 2, a fait savoir sur Instagram qu’il avait été ravi d’avoir joué cet incroyable sorceleur. «Mon voyage en tant que Geralt de Riv a été rempli de monstres et d’aventures, et hélas, je vais déposer mon médaillon et mes épées pour la saison 4, a-t-il écrit. Il a toutefois fait savoir qu’il était ravi que Liam le remplace. «À ma place, le fantastique monsieur Liam Hemsworth reprendra le manteau du loup blanc. Liam, ce personnage a une telle profondeur merveilleuse, amuse-toi à plonger dedans.»