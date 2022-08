Harry Styles rend furax le neveu de Jackson

Harry Styles : Il rend furax le neveu de Jackson, malgré lui

Harry Styles est considéré comme «le nouveau roi de la pop» par «Rolling Stone». Outré, Taj Jackson estime que seul son oncle mérite ce titre.

La couverture de «Rolling Stone» avec Harry Styles surnommé «nouveau roi de la pop» a scandalisé Taj Jackson. DR

Il n’y a qu’un seul roi de la pop et cela doit rester ainsi. C’est du moins ce que pense Taj Jackson, neveu de Michael Jackson, dont l’oncle décédé en 2009 avait été surnommé ainsi à cause de son incroyable carrière, de nombreuses années après ses débuts dans la musique. Or, selon «Rolling Stone», Harry Styles, qui estime que sa vie sexuelle n’appartient qu’à lui, mérite aussi cette appellation. Sur la couverture du nouveau numéro du magazine où pose le chanteur, il est écrit que le Britannique de 28 ans est «le nouveau roi de la pop».

Scandalisé, Taj a aussitôt réagi sur Twitter. «Il n’y a pas de nouveau roi de la pop. Vous ne détenez pas ce titre «Rolling Stone» et vous ne l’avez pas mérité, contrairement à mon oncle. Des décennies de dévouement et de sacrifice. Ce titre ne peut plus être utilisé.» Cependant, même s’il est très contrarié, l’Américain de 49 ans n’a rien contre le compagnon d’Olivia Wilde . «Il n’y a pas d’irrespect envers Harry Styles, il est très talentueux, a-t-il précisé. Donnez-lui son propre titre.»

Touchés par la réaction de Taj, de nombreux fans de Michael Jackson ont tenté de calmer sa colère en relativisant les choses. «Il faut bien lire ce qui est écrit: le nouveau roi de la pop. Ce qui signifie que votre oncle était le premier roi de la pop. Nous le savons tous. D’autres artistes peuvent briller aussi», a tweeté l’un d’eux. Un autre internaute a fait savoir que Michael avait été «le plus grand roi de tous les temps», mais que de nouveaux rois pouvaient exister après lui. En revanche, d’autres admirateurs de l’interprète de «Bad» ont partagé l’avis de Taj. «Il n’y a qu’un seul roi de la pop. Je ne veux pas offenser Harry Styles, mais il n’a pas le même univers que Michael Jackson. Harry est une pop star parmi d’autres et il ne sera jamais aussi bon et talentueux que le réel roi de la pop», ou encore: «Je suis un grand fan d’Harry Styles, mais non, il n’est pas le nouveau roi de la pop. Il n’y en a aucun.»