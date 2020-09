Les faits sont sordides. Mais l’accusé n’est pas le monstre que d’aucuns auraient imaginé. L’homme de 30ans qui est apparu hier devant les juges du Tribunal de la Sarine ressemblait en réalité à un grand gamin. D’emblée, il a manifesté des regrets et, durant toute la journée, il est demeuré tête basse, essuyant de temps à autre des larmes, notamment lorsque son père adoptif a évoqué l’impact qu’a eu l’affaire sur la famille. Des amis proches ont aussi témoigné, pour expliquer que, plus jeune, c’était un gentil garçon, promis à un grand avenir de footballeur, mais qui a dérapé à cause des drogues.