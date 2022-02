Neuchâtel – Il renversait les promeneurs et crevait les pneus en série 

Le Tribunal de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel où s’est déroulée l’audience. Maxime Schmid/LMS

«Stressé par la situation sanitaire de ses vignes en 2021», un vigneron a notamment heurté un père de famille qui se baladait avec son fils à Bevaix (NE) et avait poursuivi sa route. Peu après, il avait renversé une dame âgée d’un coup de rétroviseur et ne s’était pas non plus inquiété de l’état de la retraitée. L’homme a comparu mercredi devant le Tribunal de police de Neuchâtel et du Val-de-Travers afin de répondre de ses actes.

Durant le premier semestre 2021, le prévenu avait également volontairement et à plusieurs reprises crevé les pneus d’un voisin au poinçon. Un procédé et un modus operandi «d’une lâcheté extrême», selon Me Carina Dias Lopes, avocate du voisin, puisqu’il faut rouler pour que le pneu se dégonfle. Une mise en danger de la circulation routière et de la vie d’autrui, selon elle.

L’accusé, qui avait déjà été condamné par le biais d’une ordonnance pénale en 2021 pour avoir volontairement heurté un voisin avec son rétroviseur et manqué d’en faire de même avec un policier lors d’un contrôle dans le Val-de-Travers, est soupçonné d’avoir crevé les pneus d’autres voisins.

«C’est parce qu’il traverse une période difficile qu’il peut tout se permettre? Mon fils refuse désormais d’aller à vélo sur ce bout-là. Pas une excuse, pas un ‘désolé’, pourtant c’est gratuit, c’est la base de l’éducation. Il a presque l’âge de mon père. Je pourrais être son fils et mon fils son petit-fils. Il n’y a aucune prise de conscience», a déclaré le père de famille qui avait été percuté par le prévenu après avoir miraculeusement réussi à pousser son fils hors de la trajectoire de la camionnette. Le prévenu a toutefois présenté ses excuses en fin d’audience à la victime.

Une vie bouleversée

«Je faisais du motocross, je ne peux plus encaisser les atterrissages après les sauts, mon genou lâche. Je ne peux plus nager non plus. Je n’arrive pas à faire une longueur de bassin olympique alors que j’envisageais de passer le brevet d’instructeur de plongée», s’est encore lamenté l’homme.

Me Victoria Leuenberger, l’avocate du père de famille a insisté dans sa plaidoirie sur «la faute intentionnelle et gratuite» du prévenu et demandé que le réquisitoire du Ministère public soit suivi. Elle a ainsi exigé que le vigneron soit condamné à 7 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans et à 1000 francs d’amende. En matière de circulation routière, elle a, par ailleurs, plaidé pour qu’une peine adéquate pour protéger autrui soit prononcée, après avoir relevé que le prévenu «méconnaissait les règles». Pour sa part, Me Carina Dias Lopes, qui représentait les intérêts de l’autre plaignant, est allée plus loin et a notamment réclamé la prison ferme et un retrait de permis.

Me Cyril Kleger, avocat de la défense, s’est lui affairé à invalider les moyens de preuve utilisés par le plaignant aux pneus crevés, à savoir une surveillance vidéo privée, estimant qu’il «n’appartient pas au particulier de se substituer à l’État, dans des tâches de police». Il a par ailleurs fustigé l’acharnement dont était victime son client. «On le fait passer pour le monstre du quartier, a-t-il rappelé, alors que dans les faits, il n’est coupable que de dommages matériels. Je suis encore étonné que le Ministère public n’ait pas ajouté ‘tentative de meurtre’ à l’acte d’accusation», s’est gaussé celui qui a plaidé l’acquittement de son client. Le jugement sera rendu ultérieurement.