Obsèques du prince Philip : Il reposera au caveau royal, mais pas pour l’éternité

Le duc d’Édimbourg sera enterré dans les jardins de Frogmore près de Windsor, samedi. Mais seulement jusqu’à ce que la reine décède à son tour.

Il sera, selon ses dernières volontés, transporté jusqu’en la chapelle Saint-Georges dans un Land Rover Defender qu’il a lui-même contribué à concevoir durant plus de seize ans. Selon le Daily Mail, il aurait demandé à son épouse de le «foutre à l’arrière de la Range Rover» lors de son enterrement.

De retour pour la première fois sur le sol britannique depuis plus d’un an après sa mise en retrait de la monarchie, le prince Harry, 36 ans, apparaîtra en public aux côtés de son frère aîné William et de son père Charles.