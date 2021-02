Clip de Youssoupha : Il reproduit des pochettes d’albums de rap avec son fils

Youssoupha a publié jeudi 25 février 2021 la vidéo «Solaar Pleure». Il y a fait tourner son fiston. Ce n’est pas le seul point d’intérêt de la vidéo.

Le rappeur français est en train de faire un joli buzz avec le clip de son morceau «Solaar Pleure». Déjà rien que parce que la vidéo, tournée par Fifou, photographe qui a travaillé avec tous ceux que compte le hip-hop hexagonal, est un petit bijou. En plus, Youssoupha , 41 ans, y a fait tourner son fils et leur duo fonctionne à merveille.

Si le clip fait autant de bruit, c’est aussi parce que l’artiste et son fiston reproduisent durant un peu plus de deux minutes certaines des plus fameuses pochettes d’albums de rap français. Vous y reconnaîtrez celles de PLN, Orelsan, NTM, Niska, Kery James, Alpha Wann ou même celle de «Noir Désir» sorti par Youssoupha en 2012.