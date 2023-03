Écosse: Il réserve un week-end de rêve en amoureux… à 16’000 km près

L’emplacement prévu pour accueillir les camping-cars et caravanes à Melrose affiche complet.

Pour Dave Walker et sa femme, ce devait être un week-end inoubliable. Une fâcheuse bourde est malheureusement venue tout chambouler. Fan de rugby, le Britannique domicilié à Aberdeen (nord de l’Écosse) voulait offrir à sa bien-aimée une escapade surprise dans le sud de la nation. L’idée était d’assister au Melrose Sevens, le plus ancien tournoi de rugby à sept du monde qui se déroulera le 8 avril. «Cela fait des années que je regarde cette compétition à la télévision. Pour moi, elle est synonyme de début du printemps. J’avais tellement envie de voir ce tournoi et le ciel bleu de mes propres yeux», raconte Dave à la BBC.