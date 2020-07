Suisse

Il reste des places d'apprentissage pour l'automne

En baisse de 3% par rapport à juin 2019, plus de 55'000 contrats d’apprentissage ont été signés. Des cantons ont ont mis à disposition des bourses «last minute»

Dans l’ensemble, le marché des places d’apprentissage est stable, indique jeudi le Secrétariat d'Etat à la formation (SEFRI). Plus de 55'000 contrats d’apprentissage ont été signés dans toute la Suisse avant la fin juin 2020. Ce chiffre représente une baisse de 3% par rapport au mois de juin de l’année dernière.

En Suisse alémanique, le marché des places d’apprentissage n’a pas connu de grands changements. En revanche, le nombre de contrats conclus dans les cantons de Vaud, de Genève et du Tessin est nettement inférieur à celui de 2019. Cette différence est due au fait que la phase de recrutement, qui intervient plus tard en Suisse romande et au Tessin, a coïncidé avec le confinement.