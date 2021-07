Formation professionnelle : Il reste des places d’apprentissage pour l’automne 2021

Les jeunes qui cherchent une place d’apprentissage pour la rentrée 2021 ont toutes leurs chances: quelque 14’500 places sont encore vacantes.

Des places d’apprentissage sont encore à pourvoir pour la rentrée 2021. Afin d’attirer l’attention des jeunes sur ces opportunités, plusieurs cantons organisent des bourses pour des places d’apprentissage «last minute» en collaboration avec les entreprises ou permettent aux parties concernées de signer les contrats d’apprentissage jusqu’à l’automne 2021, informe ce lundi le Secrétariat d’Etat à la Formation, à la Recherche et à l’Innovation. Sur les bourses officielles des places d’apprentissage gérées par les cantons, quelque 14’500 sont vacantes pour la rentrée 2021. Ces offres s’adressent non seulement aux jeunes à la recherche d’un apprentissage, mais également aux personnes qui avaient déjà trouvé une solution transitoire et qui souhaitent changer de voie avant la rentrée.