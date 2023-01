Vaud: Il restera en prison pour avoir à nouveau maltraité des animaux

Or, entre 2017 et 2020, il avait déjà dérobé et détenu plus de 120 bêtes, dans divers coins du canton. Parmi les maltraitées, certaines étaient mortes de faim, tandis que d’autres avaient été abandonnées sur la voie publique. Pour ces faits, il avait été condamné en mars 2022. Lundi, le Tribunal de Nyon (VD) a jugé que le jeune homme avait récidivé.