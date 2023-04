Justice: Il restera en Suisse car pas expulsable en Chine ni «dans n’importe quel état»

En Suisse avec toute sa famille

Le Chinois, qui ne sera finalement pas rapatrié est né en 1999 au Tibet. Il est arrivé en Suisse quand il avait douze ans, avec sa mère, son frère et ses deux sœurs. La famille a ainsi rejoint le père installé en Suisse depuis plusieurs années. Pour arriver en Suisse, la mère et ses enfants sont passés par l’inde. Le recourant parle le tibétain mais pas le mandarin. Il n'a pas de passeport chinois. Le jeune homme, qui a un permis F, a fini la scolarité obligatoire à 15 ans et a suivi des stages et apprentissages dont aucun n’a abouti.