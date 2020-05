Tennis

Il retape un court pour jouer à domicile

Le Français Arthur Reymond, 589e mondial, a construit un terrain à côté de chez lui pour continuer à s’entraîner.

Arthur Reymond et son père devant le terrain qu’ils ont retapé eux-mêmes.

Les règles ont beau avoir été assouplies lundi, les terrains de tennis ont beau à nouveau être utilisables, la situation demeure loin d’être idéale pour les joueurs professionnels. C’est notamment le cas d’Arthur Reymond, un tennisman de 21 ans classé 589e à l’ATP, privé de tournois et, donc, de revenus depuis le mois de mars.



Là où beaucoup ont dû se contenter de se maintenir en forme à la maison, sans raquette ni balles, le Français a vu une opportunité s’offrir à lui: à côté de chez lui, un terrain désaffecté qui n’a plus vu âme qui vive depuis une décennie appartenant à son voisin, par ailleurs président du club local. Ni une ni deux, avec l’aide de son père, le jeune homme s’est décidé à retaper le court pour en faire un endroit digne de ce nom pour jouer au tennis. Et soudain, Villemur-sur-Tarn, village du Sud-Ouest, est devenu le centre de l’attention.