Genève: Il retrouve «Ginger» deux ans et demi après l’avoir perdue

Cette nouvelle, il ne l’attendait plus. Près de deux ans et demi, jour pour jour après avoir perdu sa chatte, Christophe a enfin retrouvé «Ginger», la semaine passée. «Un cabinet vétérinaire m’a appelé pour dire qu’il avait un chat avec une puce à mon nom, raconte le jeune homme. Je n’en revenais pas!»

«Très sauvage» après avoir été apparemment maltraité avant son adoption, l’animal, aujourd’hui âgé de 4 ans et demi, avait pris la poudre d’escampette, un soir d’orage, en août 2020. «Elle a sauté par la fenêtre de mon appartement, au 1 er étage», relate son propriétaire, qui vivait à l’époque au Petit-Saconnex. Celui-ci a alors remué ciel et terre: affiches dans le quartier, contacts avec les associations, et avis sur les groupes signalant les chats perdus sur les réseaux sociaux. En vain. Jusqu’à l’appel surprise de vendredi passé.

À quelques kilomètres de là



En fait, «Ginger» était remontée du côté de Cointrin, à quelques kilomètres. Et depuis décembre 2020, elle était nourrie par une habitante qui la voyait errer dans son jardin: «Comme elle boitait de plus en plus, cette dame l’a emmenée chez le vétérinaire», relate Christophe, aujourd’hui habitant du canton de Fribourg. «La mise à jour de la puce, c’est ça qui a joué», estime-t-il, espérant que son histoire redonne espoir à ceux qui sont dans la même situation. Le trentenaire tient aussi rappeler à ceux qui trouvent un chat mal en point de le signaler auprès de SOS Chats, et, s’il est en forme, «d’éviter de le nourrir afin qu’il retourne chez lui, quelqu’un l’attend peut-être».