Shawn Mendes retrouve la sérénité grâce à la nature

Du haut de ses 24 ans, Shawn Mendes est un jeune homme déjà très avisé. Lundi 15 mai 2023, le chanteur canadien, qui a souffert de troubles mentaux, a révélé à ses fans sur Instagram comment il faisait pour combattre ses moments d’incertitude et d’angoisse. «Quand je suis très anxieux, méditer ou travailler ma respiration deviennent des choses vraiment difficiles à faire. Alors parfois, j’ai juste besoin de me reposer et d’aller dans la nature pendant un petit moment», a-t-il expliqué en légende de clichés et de vidéos où on le voit se promener torse nu dans un paysage désertique, ainsi que dans différents espaces naturels et sauvages. L’artiste avait déjà épaté ses admirateurs en se baignant dans une rivière glacée.