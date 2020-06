France

Il retrouve sa femme et ses enfants morts dans la piscine

En rentrant chez lui mardi soir, un homme domicilié dans le sud de la France a découvert les corps de son épouse et de ses deux fils de 5 et 2 ans.

Un drame est survenu mardi dans une maison de Juvignac, près de Montpellier (sud). En rentrant chez lui vers 23 h, un homme a retrouvé sa femme et ses deux garçons de 5 et 2 ans morts dans la piscine familiale encore en construction. Avec l’aide de son associé qui l’accompagnait, le père de famille a appelé les secours et sorti les corps de l’eau.