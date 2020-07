Football

Il rêve de Ronaldo et Zidane à l’OM

Candidat déclaré au rachat du club français, l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi voit les choses en grand.

Lors d’un entretien accordé au «Figaro», Mohamed Ajroudi a révélé le joueur qu’il aimerait attirer du côté du sud de la France: «Un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. J’aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Si j’en rêve à Marseille? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait un rêve.»