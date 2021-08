Kendji Girac : Il révèle son amitié avec une star américaine

Le chanteur français Kendji Girac entretient des liens étroits avec Eva Longoria. Ils se connaissent depuis 2014.

C’est une confidence plutôt insolite que Kendji Girac a livrée au média en ligne Brut . Dans une vidéo d’un peu plus de quatre minutes, le chanteur français de 25 ans, révélé par «The Voice» en 2014, a évoqué son amitié avec la star américaine Eva Longoria, 46 ans.

«Ce n’est pas ma meilleure amie parce que je ne la vois pas assez souvent, mais c’est une bonne amie, oui», a confié Kendji, heureux père d’une fillette depuis peu. Il a ensuite raconté qu’il avait rencontré la vedette de «Desperate Housewives» pour la première fois en 2014. «C’était au début de ma carrière. J’avais fait des galas pour elle. Et un jour je lui avais chanté la chanson «Bella», mais j’avais remplacé le «Bella» par «Eva». Elle avait kiffé.» À la suite de cette soirée, les deux artistes sont restés en contact. «J’ai été la voir à Los Angeles. Elle m’envoie de petits cadeaux. Elle me fait des messages de temps en temps.» Et de conclure: «Eva, c’est une bonne personne. Elle est très, très gentille.»