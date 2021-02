Une personne née en 1946, qui avait quitté la Suisse le 31 août 2006 pour vivre depuis à Nassau, aux Bahamas, et y mener ses affaires, n’échappera pas à l’impôt fédéral direct, du fait de trois propriétés par étages qu’il possède encore à Zurich et à Berne et du séjour passé à Zurich. Et ce, en dépit du fait qu’il soit revenu en Suisse en 2014 pour s’y faire longuement soigner. Dans une décision rendue publique mercredi, le Tribunal fédéral (TF) admet cependant partiellement son recours, en ce sens que pour la période fiscale 2014, lorsqu’il se trouvait en traitement en Suisse, il ne faut pas partir d’un devoir fiscal illimité portant sur toute l’année, comme l’affirmait le jugement du Tribunal administratif zurichois du 8 janvier 2020. Cette décision est annulée et la cause est renvoyée à l’administration fiscale zurichoise pour nouvelle décision dans le sens des considérants.