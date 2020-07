Voyage temporel

Il revisite son passé via des lunettes immersives

Un bidouilleur a conçu une interface pour pouvoir naviguer à travers des images prises durant toute une année.

Lucas Rizzotto remonte un peu le temps dans son cockpit virtuel. Il revoit des tranches de vie vécues dans ses lunettes immersives. Pour y accéder, il lui suffit de saisir la date et l’heure de destination, puis d’activer le levier de l’interface de sa conception. Les images en 3D stéréoscopique qui apparaissent ont été enregistrées par la caméra des lunettes Snapchat. Durant un an, Lucas a porté la monture qui enregistre des séquences de 1minute. L’informaticien a dû passer ensuite par une gestion chronophage des données et prendre soin de programmer son cockpit virtuel avec des effets spéciaux pour agrémenter ses souvenirs. «C’est fou, bouleversant, émotionnel et bien plus immersif que je ne le pensais», a-t-il commenté dans une vidéo relayée par le site PetaPixel.