Max George : Il revit grâce à sa copine

Dépressif pendant des années, Max George, ex-membre de The Wanted, a pu compter sur celle qu’il aime dans son combat contre la maladie.

Max George et Stacey Giggs se sont rencontrés en 2019.

La gloire et l’argent ne font pas forcément le bonheur. Max George en sait quelque chose. Alors qu’il a connu un succès fulgurant au sein du groupe The Wanted, en 2010, avec le single «All Time Low», le chanteur a été victime d’une grosse dépression. «Peu importe ce que vous faites ou qui vous êtes. Même si vous pouvez avoir tout ce que vous voulez grâce au succès, moi j’étais brisé mentalement», confie le Britannique de 32 ans au magazine «Hello!»