Corps retrouvé sous une dalle en France : «Il rigolait dans la rue mais il savait qu’elle était là, sous ses pieds»

Le cadavre découvert mercredi dans une maison de l’Hérault est «très probablement» celui d’Aurélie Vaquier, disparue fin janvier. Son compagnon a été placé en garde à vue, et ses proches sont sous le choc.

Elle n’avait plus donné signe de vie depuis le 28 janvier. Mercredi, le procureur de la république de Béziers (Hérault) a annoncé que le corps retrouvé sous une dalle de béton dans une maison de Bédarieux était «très probablement» celui d’Aurélie Vaquier. La présence d’un tatouage «très reconaissable» et d’un piercing laisse peu de place au doute. Son compagnon, Samire L., a aussitôt été placé en garde à vue. «Une autopsie va être faite mais il y a de fortes chances que ce soit Aurélie. Je n’ai pas eu le droit de voir mais beaucoup de choses laissent penser que c’est elle», a confié à «Midi Libre» Jérémy Vaquier, le frère de la femme de 38 ans.

Très impliqué dans les recherches, le jeune homme avait organisé plusieurs battues et une marche blanche pour sa soeur. Mercredi, il se disait totalement abattu par ce terrible dénouement: «Jusqu’au bout j’ai espéré, ce matin encore… Je suis plus sous le choc qu’autre chose, je suis abasourdi», a-t-il réagi. Originaire de Sète, Aurélie Vaquier était passionnée d’ésotérisme, d’écriture, de produits bio et de bijoux insolites, écrit BFM TV. Elle projetait d’ouvrir un restaurant vegan avec son compagnon.