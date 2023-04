Berne: Il risque 18 ans et demi de prison pour le meurtre de sa copine

Le 11 août 2021 à midi, une Suissesse de 20 ans avait été retrouvée sans vie dans un appartement à Ostermundigen (BE). Les circonstances peu claires qui ont mené à ce décès ont mené à l’arrestation d’un suspect, âgé de 22 ans. La suite de l’enquête a renforcé les soupçons qui pesaient sur le jeune homme. Son procès s’est ouvert lundi devant le Tribunal régional de Berne-Mittelland. Le Ministère public l’accuse de meurtre, subsidiairement d’homicide volontaire. Il se serait également rendu coupable de vol qualifié et d’utilisation frauduleuse d’un système de traitement de données.

Selon l’acte d’accusation, la victime a été retrouvée nue dans son appartement, dans une baignoire remplie d’eau glacée. Le prévenu l’aurait d’abord frappée à la tête, avant de l’étrangler et de la noyer. L’autopsie n’a révélé aucun indice de mort naturelle, d’accident ou de suicide, selon le médecin légiste cité à la barre.

Le président du tribunal a confronté l’accusé aux nombreux indices qui l’accablent. Mais il n’a pas obtenu la moindre réponse. Et lorsque l’avocat de la partie civile, réagissant au fait que le prévenu est très croyant, lui a demandé comment Dieu le jugerait, selon lui, le jeune homme est sorti de son mutisme. «Je ne peux pas savoir comment Dieu me jugera. Mais Dieu sait qui je suis, ce que j’ai fait et ce que je n’ai pas fait.»