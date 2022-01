En avion : Il risque 20 ans de prison pour avoir refusé le masque et montré ses fesses

Le ressortissant irlandais a aussi lancé une canette sur un passager et a retiré sa casquette pour la mettre sur la tête du commandant de bord. Il a été inculpé «d’agression» et «d’intimidation».

Agression et intimidation

Shane McInerney, 29 ans et originaire de Galway en Irlande, a comparu le 14 janvier devant le tribunal fédéral de Brooklyn à New York qui l’a inculpé pour «avoir volontairement agressé et intimidé un membre du personnel navigant du vol Delta Airlines 45 reliant Dublin à l’aéroport JFK» de New York le 7 janvier, selon un document judiciaire.