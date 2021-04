C’est dans cette zone industrielle de Samstagern (ZH) que le drame s’est déroulé. DR

Dans la nuit du 2 au 3 septembre 2018, le corps d’un Roumain de 30 ans était retrouvé sans vie dans la salle de repos d’une entreprise de Samstagern (ZH). L’auteur présumé du meurtre, un compatriote de 33 ans, a comparu mardi devant le Tribunal de Horgen (ZH).

L’accusé aurait assené 15 coups à la victime avec une sorte d’épée de 30 centimètres de long, qu’il aurait fabriquée lui-même, visant la tête et le haut du corps. Auparavant, ces deux collègues qui travaillaient dans le même garage automobile s’étaient disputés et ils en seraient venus aux mains. Un troisième protagoniste avait réussi à les séparer. L’accusé serait alors allé se coucher, non sans avoir proféré des menaces.

Un «massacre»

Le procureur, qui a qualifié le meurtre de «véritable massacre», a requis une peine de 20 ans de réclusion, assortie d’une interdiction d’entrée en Suisse de 15 ans.

L’accusé n’a jamais avoué son crime et a toujours refusé de s’exprimer, y compris durant le procès. Aucune trace de sang n’a été retrouvée sur l’accusé, ni sur le couteau. Mais pour le procureur, il n’était pas compliqué de nettoyer l’arme du crime. En revanche, des traces ADN de l’accusé ont été retrouvées sur la couverture que la victime avait utilisée pour dormir ce soir-là. L’accusation se base également sur le témoignage de celle qui était alors la petite amie du prévenu: ce dernier lui aurait écrit, la nuit en question, qu’il avait tué quelqu’un et qu’elle n’aurait pas de nouvelles pendant un certain temps. La jeune femme, apeurée, aurait détruit ce message reçu via Messenger.

«Pas de preuves, juste des spéculations»