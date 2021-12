Saint-Gall : Il risque 7 ans de prison pour tentative de meurtre

Un jeune homme de 19 ans a comparu mardi devant le juge pour avoir entaillé le cou d’une femme avec un couteau de cuisine en 2020.

Un jeune homme s’est présenté mercredi matin à l’audience à l’Hôtel de Ville d’Altstätten (SG), les pieds entravés et accompagné de deux policiers. Le président du tribunal lui a demandé comment il se sentait. «Je suis très nerveux», a répondu le jeune homme de 19 ans. Il a eu beaucoup de temps pour réfléchir à son acte. En juin, l’accusé a attrapé par-derrière une jeune femme alors âgée de 18 ans et lui a entaillé le cou avec un couteau de cuisine. Ce n’est que grâce à la résistance de la victime que le pire a pu être évité. Le prévenu aurait bu beaucoup d’alcool.

Durant l’audience, le jeune homme a raconté son passé. À l’âge de 5 ans, ses parents se sont séparés. Son père vendait de la drogue et battait sa mère. Il a ensuite vécu avec son frère et sa mère au foyer pour femmes de Saint-Gall. Il a interrompu son apprentissage de constructeur métallique.

Sept ans requis

Aujourd’hui, après plus de 6 mois de détention préventive, il se trouve dans un centre de réhabilitation. «Là-bas, je peux parler de mes sentiments et je réalise quels sont mes besoins», confie-t-il. Il ne souhaite en revanche pas répondre aux questions sur le déroulement des faits. «Je n’ai rien à déclarer à ce sujet», répète-t-il sans cesse. Selon les documents du tribunal, il ne se souvient que partiellement des faits.

Le procureur accuse le prévenu de tentative d’homicide volontaire et demande une peine de 7 ans de prison. «On peut dire qu’il est heureux que la victime ait survécu», déclare le procureur. Une coupure dans le cou peut toujours entraîner la mort. Malgré la consommation d’alcool, il est clair pour le Ministère public qu’il a agi en connaissance de cause. «Sans avertissement, il a commencé à lui ouvrir le cou». La victime est également présente dans la salle. Une indemnité pour tort moral de 10’000 francs est demandée. En outre, les frais de traitement doivent être pris en charge. «Ma cliente était paniquée par la peur de la mort et était complètement livrée à elle-même», explique son avocat. Aujourd’hui encore, elle a des flash-back de la nuit du crime.

Une enfance difficile

L’avocat de la défense appelle la Cour à prendre en compte, lors de l’examen de la peine, l’enfance difficile et le jeune âge de l’accusé. «Il sait que c’était mal», déclare l’avocat de la défense. De plus, il a fait des aveux complets. Pour lui, la mesure stationnaire est «la meilleure de toutes les possibilités». L’avocat de la défense demande également une peine maximale de 4 ans.

Lorsqu’on lui demande de conclure, le prévenu se lève et s’adresse directement à la victime. «Je veux m’excuser auprès de toi. Je ne peux pas non plus me l’expliquer. Je suis aussi désolé que tu aies eu peur», dit-il. Le jugement sera rendu par écrit.