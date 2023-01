Neuchâtel - Il risque gros après avoir à demi scalpé un gars

Neuchâtel : Il risque gros après avoir à moitié scalpé un homme



Deux individus accusés respectivement de tentative de meurtre et de complicité d’homicide étaient entendus lundi par la Justice neuchâteloise, à Boudry. Un individu avait été poignardé, en nombre 2021, en ville de Neuchâtel. Les prévenus qui se sont présentés devant le Tribunal criminel avaient, en compagnie d’un troisième larron qui n’a pas été identifié, agressé un homme à la sortie d’une boîte de nuit. Le principal accusé lui aurait asséné des coups de couteau, manquant de le scalper. Il risque six ans de prison et son complice trois ans et demi. Les deux peines sont requises avec une expulsion du territoire helvétique de quinze ans.