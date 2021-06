Argovie - Il risque la perpétuité pour un double meurtre

Un homme de 57 ans se retrouve devant le juge depuis lundi. Il est accusé d’avoir tué son épouse, âgée de 38 ans et sa belle-sœur, âgée de 31 ans. Le drame s’est déroulé le 8 janvier 2018 à Hausen (AG). Selon l’acte d’accusation, le couple avait des problèmes. L’épouse avait dénoncé son mari pour agression en janvier 2017 et voulait divorcer. Elle aurait été espionnée par l’accusé tandis qu’elle voyait d’autres hommes. Le 7 janvier, veille du drame, celui-ci aurait demandé à sa compagne de renoncer au divorce. Devant son refus, le lendemain, il lui aurait assené deux coups avec un couteau à désosser de 20 centimètres, avant de s’en prendre à sa belle-sœur qui dormait tout près, lui portant également trois coups de couteau. Il l’aurait ensuite déplacée à côté de sa femme en lui mettant l’arme dans la main pour faire croire que c’était elle la meurtrière. Pour pousser le scénario, il se serait infligé également des coups de couteau. Pour ces faits, le prévenu risque la prison à vie et une interdiction de séjour en Suisse de 15 ans, ainsi qu’une thérapie ambulatoire. Selon l’avis des experts, il souffre d’un «trouble dépressif». Il purge déjà une peine anticipée.