Zurich : Il risque la prison à vie pour féminicide

Un homme a frappé, étranglé et poignardé sa partenaire qui avait succombé. L’accusation demande la réclusion à perpétuité.

Le tribunal de district de Horgen a traité mardi d’une affaire de féminicide. Un Allemand, vendeur de formation, a avoué avoir tué sa compagne de 24 ans et mère de leur fils de 9 mois en juillet 2019. À l’ouverture, en larmes, l’accusé a déclaré: «Ce que j’ai fait est inexcusable. J’ai tout gâché à cause de ma jalousie.» Plusieurs témoins ont confirmé que le prévenu était pathologiquement jaloux.

Cet homme de 35 ans a affirmé à plusieurs reprises: «Je n’ai jamais eu l’intention de la tuer.» Mais le juge a cité des notes tirées du smartphone de l’accusé où on peut y lire des phrases et des mots tels que: «Quelqu’un devrait s’occuper du fils» ou «ne sera plus jamais heureuse, pas d’autre homme à ses côtés. vengeance pour la séparation, jalousie.» Pour le magistrat, ces mots ne peuvent être interprétés que comme une volonté de tuer sa partenaire.