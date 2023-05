Il risque prison et internement pour avoir étranglé sa compagne

En effet, l’homme aux troubles psychiatriques graves a raconté que Francesca lui aurait dit des choses insupportables à propos de ses défunts père et frère, et que parce que celle-ci ne lui avait pas présenté des excuses, il était passé à l’acte un jour et demi plus tard. Mardi, devant les juges du Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois, qui ont siégé à Renens, le Ministère public a dressé le portait d’un homme impulsif, violent et réfractaire à toute forme d’autorité, y compris en prison, où il se trouve depuis quatre ans et demi.