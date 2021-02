«Chaque détail a été passé au crible fin.» C’est ce qu’a rappelé lundi le procureur Alexander Knauss dans sa plaidoirie. En effet, les preuves et indices récoltés contre le prévenu de 50 ans, qui comparaît depuis fin janvier devant le Tribunal de district de Meilen (ZH) , remplissent pas moins de 250 classeurs. Le procureur a requis la prison à vie pour tentative de meurtre, meurtre et escroquerie.

L’expertise psychiatrique a fortement pesé dans la décision du Ministère public. Selon ce document, le quinquagénaire, narcissique, souffre d’un trouble dissociatif de la personnalité. Il aurait tendance à vouloir dominer son entourage et à vouloir tout contrôler. «Il a une façade charmante, aimable et gentille. Mais celle-ci tombe lorsqu’il se heurte à des résistances.» Dans ces moments-là, précise l’expertise, il devient arrogant, insultant.

Tentative de meurtre en Espagne

Concrètement, le prévenu est accusé d’avoir tenté de tuer son épouse, fin 2012 à Majorque (Esp). A cette époque, le couple battait de l’aile et sa femme avait déjà évoqué son souhait de se séparer de lui. Lors de leurs vacances en Espagne, le quinquagénaire se serait rendu compte qu’il risquait de la perdre, tout comme leur fils. Selon le procureur, «il craignait de devoir payer une pension alimentaire élevée en cas de séparation. Comme il doit déjà le faire pour un autre enfant issu d’une première relation.» Le manager aurait donc tabassé son épouse avant de la percuter avec sa voiture. Il l’aurait ensuite laissée grièvement blessée au bas de la maison de vacances avant d’appeler les secours. A leur arrivée, il avait expliqué que son épouse était tombée d’une fenêtre après avoir eu une crise d’épilepsie. Des experts espagnols avaient estimé que cette version des faits était plausible et l’enquête de la police avait été classée.

Voulait-il escroquer son assurance?

L’affaire a quand même fini par été traitée par la justice zurichoise grâce à la ténacité d’une employée d’assurances. Soupçonnant le manager d’escroquerie, alors qu’il était visiblement très impatient d’empocher le demi-million de francs correspondant à l’assurance vie de son ex-femme, l’employée avait demandé une expertise indépendante. Et c’est grâce à celle-ci que la justice s’est une nouvelle fois saisie du dossier.

A la fin de sa plaidoirie, le procureur Alexander Knauss a souligné: «L’accusé n’avait pas d’alibi pour l’heure du crime et il avait accès à l’appartement. Les brûlures sur le corps de la victime sont dues à l’intervention d’une tierce personne et ont été causées avant que la femme se retrouve dans la baignoire.» Le prévenu aurait en effet ébouillanté son ex-femme alors qu’elle était assise sur une chaise avant de la noyer dans la baignoire et de faire passer le tout pour un tragique accident dû à une crise d’épilepsie. Son motif: l’avarice.