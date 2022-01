Saint-Gall : Il risque la prison pour avoir voulu «louer» une fillette

Un Suisse de 54 ans cherchait à entrer en contact avec des mineures sur la Toile, pour réaliser ses fantasmes sexuels. Le ministère public du canton de Saint-Gall a requis une peine de quatre ans de prison.

Le prévenu est l’ex-secrétaire communal de Steinach (SG), comme l’a confirmé Beatrice Giger, du ministère public de Saint-Gall. Il lui est reproché d’avoir eu, à partir du printemps 2017 et pendant près de deux ans, des contacts sur Internet avec une vingtaine de jeunes filles mineures. Il est en outre accusé d’avoir incité à plusieurs reprises des partenaires de chat en ligne de moins de 16 ans à commettre des actes sexuels sur elles-mêmes. En outre, il aurait été en contact sur le réseau avec une organisation dans le but de «louer» pour quelques heures une fillette de neuf ans, à des fins d’exploitation sexuelle. Comme dans les autres cas, il n’y a pas eu de contact personnel ou physique entre le prévenu et l’enfant.