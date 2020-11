Wädenswil (ZH) : Il a risqué des poursuites pour 15 centimes

Un citoyen de 55 ans a reçu une lettre de rappel surprenante de la part de l’Office d’impôt de sa commune.

On ne le sait que trop bien: on ne rigole pas avec les impôts. A.D.*, un habitant à Wädenswil, en a fait l’expérience, même si celle-ci prête à sourire.

Une «erreur technique»

Pour Roger Kempf, du bureau des impôts de Wädenswil, cette missive est «totalement déraisonnable»: «La facturation coûte plus cher que les 15 centimes demandés.» Selon lui, il s’agirait d’une erreur technique, car le montant minimum qui justifierait l’envoi d’une missive de ce genre se situe «bien au-delà».

Selon A.D., ce montant est l’ultime de sa facture fiscale de 2018, qu’il avait décidé de payer en plusieurs fois. Et comme il ne souhaite pas avoir de problèmes avec les autorités, celui-ci s’est empressé de payer son dû. Et il s’est même laissé aller à un élan de générosité, puisqu’il s’est libéré de 20 centimes. «Peut-être qu’ils me reverseront les 5 centimes de trop», sourit-il.