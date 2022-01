Justice : Il risque l’expulsion après une agression sexuelle

Un quadragénaire a comparu jeudi, en appel, devant la Cour suprême zurichoise. Il est accusé de contrainte sexuelle sur une connaissance.

L’accusé est un Allemand de 40 ans, bénéficiaire de l’aide sociale et sans domicile fixe. On lui reproche, il y a deux ans, d’avoir contraint et menacé sexuellement une connaissance, alors âgé de 67 ans, dans son appartement zurichois. Selon l’acte d’accusation, le prévenu a pénétré dans le logement alors qu’il était très aviné (il présentait une alcoolémie de 2,5‰) et avait exigé de manger quelque chose. Lorsque sa victime lui a dit qu’elle n’avait presque rien à lui offrir, il a pointé un couteau contre sa poitrine en lui disant: «Ça peut faire très mal!» Deux heures plus tard, il s’est allongé dans le lit à côté de sa victime et l’a forcée à une fellation. Au petit matin, il est parti non sans avoir dérobé le porte-monnaie et le natel de sa victime. Il a également utilisé sa carte de la Poste pour faire des achats pour un montant de 250 francs.