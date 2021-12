Canton de Zurich - Il risque l’internement pour avoir abattu son rival en lui tirant dans le dos

La scène qui s’est jouée au petit matin du 1er mars 2015 aurait pu être tirée d’un film d’action. Deux groupes rivaux se sont affrontés à proximité d’une station-service de Zurich-Affoltern. D’un côté, Jeton G., 37 ans, et deux de ses amis. De l’autre, Boris R., amateur de sports de combat, et trois de ses potes.

Mort sur place

Jeton G. et Boris R. étaient en mauvais terme depuis longtemps et s’étaient donnés rendez-vous cette nuit-là. Leur rencontre a rapidement viré au drame. Les hommes se sont d’abord insultés avant d’en venir aux mains. Un spray au poivre a été utilisé, puis des coups de poings ont été donnés. Selon l’acte d’accusation, Jeton G. a alors dégainé un revolver et a tiré à trois reprises dans le dos de Boris R., qui était en train de s’enfuir. Une des balles avait traversé le torse de l’homme de 30 ans. Il s’était vidé de son sang et était décédé sur place.