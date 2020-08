il y a 54min

Tessin Il roulait à 130 km/h en pleine ville de Lugano

Un motocycliste italien roulait à plus du double de la vitesse autorisée, fixée à 60 km/h. Il a été dénoncé au Ministère public tessinois et n’est plus autorisé à rouler en Suisse.

Keystone/archives

Un motocycliste italien roulait à 132 km/h sur un tronçon où la limite est fixée à 60 dans la localité de Lugano (TI). Il a été dénoncé au Ministère public pour infraction grave à la loi sur la circulation et n’est plus autorisé à rouler en Suisse.

Les faits se sont déroulés il y a une semaine, ont annoncé la police cantonale tessinoise et celle de la ville de Lugano dans un communiqué mardi. La vitesse du motocycliste était plus du double de la limite permise. C’est au cours d’un contrôle de vitesse effectué dans le quartier luganais de Breganzone, que cette mesure a été effectuée.