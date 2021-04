Vouvry (VS) - «Il roulait alors que sa voiture était en feu, comme dans Fast and Furious»

«Il roulait toujours, alors que les flammes s’élevaient sur les côtés, c’était comme dans Fast and Furious! raconte un lecteur de 26 ans qui a vu toute la scène. L’homme est sorti, puis rerentré. Je me suis dit, il va sûrement rechercher quelque chose, il est fou! Là ça a vraiment commencé à cramer, et il est ressorti. Il a pu s’éloigner à temps.»