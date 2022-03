France voisine : Il roulait avec ses deux enfants et le cadavre de sa femme

Un homme de 47 ans sera jugé dès lundi devant la Cour d’assises de la Haute-Savoie, à Annecy. Il est accusé d’avoir tué sa compagne puis d’avoir caché son corps dans une valise, en 2019.

Le procès de Driss O. s’ouvre ce lundi à Annecy. Cet homme de 47 ans avait été arrêté le 18 août 2019 au volant d’une voiture sur la commune de Doussard, près du lac d’Annecy. À son bord se trouvaient ses deux enfants de six et neuf ans et le cadavre de sa compagne. Le corps de la victime, mince et de petite taille, a été retrouvé en position fœtale, enfermé dans une valise cadenassée, rangée dans le coffre du véhicule.