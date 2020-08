Grand Genève Il roule 70 km/h trop vite pour… des crevettes

Les gendarmes ont contrôlé un trentenaire domicilié en Suisse vendredi en Haute-Savoie.

Vendredi après-midi, les gendarmes se sont installés sur la RD18, sur la commune de Neydens (Haute-Savoie), afin de contrôler la vitesse des véhicules circulant en direction d’Annecy. Un homme domicilié en Suisse et circulant au guidon d’une moto a été flashé à 154 km/h, au lieu des 80 km/h autorisés, raconte le Dauphiné Libéré .

Mais c’est la justification de cet excès de vitesse qui a interloqué les gendarmes. Le motard de 37 ans a expliqué qu’il se rendait à vive allure «chez des amis afin d‘apporter des crevettes fraîches pour le repas». Sa moto a été séquestrée et il n’a plus le droit de conduire en France pendant les six prochains mois.