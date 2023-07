Il roule à 111 km/h sur un tronçon limité à 50 à Sion

Mercredi 28 juin, peu avant 14 h, un automobiliste a été enregistré à plus du double de la vitesse autorisée à Sion (VS) par la police régionale des villes du Centre. Il roulait à 111 km/h sur l’avenue Maurice-Troillet, en direction de Conthey. Or, ce tronçon est limité à 50 km/h.