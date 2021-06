Vaud : Il roule pied au fond pour sauver son compagnon

Un automobiliste a été flashé à plus du double de la vitesse autorisée en localité, à Prangins. Il a plaidé la panique et le désir de trouver de l’aide de toute urgence.

Il y a presque un an, le 20 juin 2020, vers 23h, un conducteur a roulé deux fois trop vite à la route de l’Etraz, à Prangins (VD). Le radar a indiqué 102 km/h, alors que ce tronçon est limité à 50 km/h, rapporte «La Côte» . Entendu mercredi par le Tribunal correctionnel de La Côte, il a avoué avoir cédé à la panique: son compagnon, diabétique, était en train de faire un malaise. Le trentenaire a filé jusqu’à Gland pour se procurer du Coca et du sucre dans un établissement public.

L’automobiliste a présenté ses excuses pour avoir roulé trop vite mais a dit ne pas le regretter, car la vie de son compagnon était en jeu. Il a expliqué que la mère de son partenaire, elle aussi diabétique, était décédée après avoir fait un malaise et être tombée dans le coma. Il était sûr de voir la même situation se produire s’il n’agissait pas au plus vite. Le procureur, lui, a estimé que le conducteur aurait pu s’arrêter et appeler une ambulance, voire prendre la direction d’un hôpital. Il a donc requis une peine d’un an de prison avec sursis et une amende de 1000 francs. Le verdict sera connu dans les jours qui viennent.