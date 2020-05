Lausanne

Il roule sur la jambe d’un enfant et prend la fuite

Un octogénaire aux commandes d’un fauteuil électrique a blessé un garçon de 10 ans. Il vient d’être condamné.

«Ôtez-vous donc de mon passage!» C’est ainsi que l’on pourrait résumer le comportement d’un retraité qui circulait en fauteuil roulant, l’été passé. Car l’homme a non seulement renversé et blessé un enfant, il a aussi poursuivi son chemin sans même se retourner. Cet accident inhabituel s’est produit le 2 juillet dernier, dans une localité de la banlieue lausannoise.

L’octogénaire se déplaçait ce jour-là au guidon de son fauteuil électrique, sur le trottoir d’une rue passant devant un établissement scolaire. Il a aperçu un petit garçon en trottinette, qui arrivait en sens inverse, en montée. Tout occupé sur son engin, le gamin de 10 ans n’a pas entendu le bruit du fauteuil électrique qui arrivait. Le panier avant du véhicule a heurté la trottinette de l’enfant, qui a chuté lourdement sur la chaussée. Pourtant, le retraité ne s’est pas arrêté: il a même roulé sur la jambe gauche de l’écolier et a poursuivi sa route sans s’inquiéter le moins du monde de la petite victime, dont le tibia a été contusionné.



Identifié et interrogé par la police, le vieil homme a été dénoncé à la justice. Il vient d’être condamné pour violation des règles de circulation et pour délit de fuite après un accident. Il a écopé de 500 francs de jours-amende avec sursis et d’une amende de 300 francs. L’octogénaire devra aussi s’acquitter de 200 francs de frais.