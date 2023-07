Procès de Kevin Spacey: un victime raconte

Kevin Spacey, 63 ans, jugé depuis fin juin, a plaidé non coupable de 12 charges d’agressions sexuelles sur quatre hommes entre 2001 et 2013, notamment à partir de 2004 lorsqu’il était directeur du théâtre londonien Old Vic. La quatrième victime présumée, un homme qui ne peut pas être identifié pour des raisons légales, a raconté à la police, dans un entretien diffusé lundi devant les jurés, comment il avait rencontré l’acteur oscarisé après lui avoir écrit une lettre où il lui demandait de l’aide pour percer dans le cinéma.