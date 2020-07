Coronavirus

Il s'offre une Lamborghini avec les aides publiques

Un jeune Américain aurait acquis près de 4 millions de dollars d'aides liées à l'épidémie de coronavirus, qu'il aurait dépensés en bijoux, vêtements et séjours de luxe.

Alors que l'épidémie de coronavirus fait rage aux États-Unis, bon nombre d'entreprises ont dû mettre la clé sous la porte. Des aides ont été mises en place pour soutenir les sociétés les plus impactées économiquement. David T. Hines, âgé de 29 ans a tenté d'en profiter. Interpellé, le résident de Miami est accusé entre autres de fraude bancaire et de fausse déclaration à une institution. L'Américain a demandé une aide coronavirus qu'il a dépensée en un rien de temps. S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, il pourrait encourir jusqu'à 70 ans de prison, selon un fonctionnaire du bureau du procureur, cité par le New York Times .

13 millions de dollars dépensés

L'arnaque a commencé en avril dernier lorsque David T. Hines a fait une demande de fonds comme de nombreux propriétaires. L'homme a déclaré qu'il possédait quatre entreprises de 70 employés et qu'il déboursait environ 4 millions de dollars par mois. Une fois sa demande acceptée, il commence à percevoir cet argent et à le dépenser. Au total, il aura demandé plus de 13 millions de dollars. Bijoux, vêtements de luxe et séjours luxueux, le chef d'entreprise ne s'est rien refusé et s'est même offert une Lamborghini d'une valeur de 300’000 dollars.