Open source : Il sabote son travail et affecte des milliers d’apps

En guise de protestation, un développeur a volontairement déployé des mises à jour qui ont corrompu deux solutions open source populaires téléchargées des millions de fois.

Marak Squires, un développeur open source actif sur la plateforme d’hébergement et de développement de logiciels libres GitHub et le registre public de logiciels npm, a joué un mauvais tour à des milliers d’applications. Il a publié des mises à jour pour deux de ses bibliothèques open source populaires afin de les corrompre volontairement. Téléchargées des millions de fois par d’autres développeurs, elles ont créé des problèmes de fonctionnement à leurs projets respectifs.

But de l’opération: s’opposer à l’utilisation de ses codes open source par des sociétés, principalement celle à hauts revenus, qui les exploitent pour se faire de l’argent. «Avec tout le respect que je vous dois, je ne soutiendrai plus les entreprises du classement Fortune 500 (et d’autres entreprises plus petites) avec mon travail gratuit», a fait savoir le développeur rebelle.