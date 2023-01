Absent pendant 25 minutes, sa femme étrangle leurs 3 enfants

Etats-Unis : Il s’absente 25 minutes, sa femme étrangle leurs trois enfants

Atteinte de psychose post-partum, une trentenaire a tué ses deux aînés et tenté d’en faire de même avec son bébé, avant d’attenter à sa propre vie. Son mari s’était éclipsé pour acheter à manger.

La ville de Duxbury est sous le choc après la mort de deux jeunes enfants survenue mardi. En rentrant chez lui ce soir-là, Patrick Clancy a trouvé sa femme Lindsay en état de choc devant la maison. L’Américaine de 32 ans venait de sauter du deuxième étage. Alertés, les secouristes ont fait deux terribles découvertes à l’intérieur du logement: Cora, 5 ans, et Dawson, 3 ans, gisaient inanimés. Emmenés d’urgence à l’hôpital, les deux enfants n’ont pas survécu. Leur petit frère de 8 mois a été retrouvé inconscient et se trouve actuellement entre la vie et la mort.