Canton de Berne : Il s’amuse au centre du village avec son parapente: un «rêve d’enfant» illégal

Un sportif a profité de la bise dimanche dernier pour s’envoler en plein cœur de Böningen (BE), au bord du lac de Brienz. Une action à ne pas reproduire.

Décoller avec un parapente sur un terrain plat? C’est possible! Un parapentiste l’a fait ce dimanche lors de la tempête de bise. Il a pris son envol entre l’hôtel Seiler-au-Lac à Böningen (BE), non loin d’Interlaken, et la rive du lac de Brienz, après seulement quelques pas d’élan. Son exploit a vite fait le buzz sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la vidéo avait été visionnée près de 130’000 fois mercredi après-midi.

«Même si l’aire d’envol était plate, il y a eu assez de masse d’air pour gonfler la voile et ne pas partir en décrochage», explique le sportif. Certes, le décollage du parapente aurait théoriquement été possible avec des rafales moins puissantes, explique le jeune homme de 36 ans. «Mais j’aurais alors eu besoin d’un parapente plus grand.» Pour son vol dominical, il a utilisé une Moustache-Parakite, un modèle adapté au vol lors de forts vents. «Avec une autre voile, je n’aurais pas osé voler dans ces conditions.»

Une tentative unique

Le trentenaire déconseille clairement une telle action aux débutants. De plus, elle était illégale, car la loi interdit le décollage et l’atterrissage des parapentes sur la voie publique. Mais il s’agissait d’une tentative unique, avec laquelle il a réalisé un rêve d’enfant, explique l’Oberlandais. «J’ai grandi à 100 mètres de ce spot, j’y ai fait du kitesurf sur le lac un nombre incalculable de fois et je me suis dit à chaque fois qu’il devrait être possible de voler dans le courant ascendant devant cet hôtel!»