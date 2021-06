Winkel (ZH) : Il s’amuse avec l’accélérateur d’une moto et s’écrase dans une serre

Un homme de 50 ans a succombé à ses blessures samedi après-midi pour avoir joué avec les gaz de sa moto.

Pour un raison encore inexpliquée, l’engin est parti s’écraser à vive allure contre une rambarde, pour finir sa course dans une serre.

Un accident mortel s'est produit samedi peu avant 17h, à Winkel (ZH). Assis sur une moto à l’arrêt, un homme de 50 ans a laissé tourner le moteur et a joué avec l'accélérateur.

Pour des raisons encore inexpliquées, l’engin est parti à vive allure sur 15 mètres et s’est écrasé contre une rambarde, et a fini sa course dans une serre. Selon la police cantonale zurichoise, le malheureux est décédé sur place.