Il existe bel et bien un certain… Diego Maradona qui joue en Suisse, en 5 e ligue. Il a 24 ans, et évolue dans le club bernois cher à Carlos Varela (l’ancien joueur pro y fut notamment directeur sportif), le CF Espana.

Diego Maradona. Un nom dont ce menuisier de formation est d’ailleurs assez fier. « Quand on me demande comment je m’appelle, je dis toujours Diego Maradona. Oui, je suis fier de ce nom et je n’aimerais en aucun cas en porter un autre, même s’il arrive souvent que les gens ne me croient pas. Je dois alors sortir ma carte d’identité pour leur prouver que c’est vrai » .