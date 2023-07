Canton de Zurich: Il s’arrête dans un tunnel, est amendé, mais réclame 9 millions

La pause apparemment inopinée que s’est accordée un automobiliste aujourd’hui âgé de 38 ans dans un tunnel autoroutier à Dietikon (ZH) en novembre 2021 n’a pas échappé à la police. Des voitures avaient dû l’éviter en passant sur la voie de gauche. Ce comportement, que le principal intéressé n’a pas su justifier de façon convaincante selon la justice, lui a valu un retrait de permis et une amende. Une sanction qu’il a, dans un premier temps, contestée devant un tribunal zurichois qui n’a pas accepté son recours.

Le conducteur a écopé d’une amende de 300 francs et devait s’acquitter de 1300 francs de frais, lit-on dans la «NZZ». Le prévenu ne s’est pas, cette fois-ci, arrêté en si bon chemin et a saisi la Cour suprême cantonale, demandant au passage un dédommagement de 9 millions de francs. Il a expliqué que son permis était «très important» pour lui et que le retrait lui avait fait subir un important préjudice financier.